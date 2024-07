Stand: 02.07.2024 18:12 Uhr Groß Mohrdorf meldet Brutrekord: So viel Kranichnachwuchs wie lange nicht

Erstmals seit zehn Jahren gibt es wieder mehr Kranichnachwuchs in Mecklenburg-Vorpommern. Grund seien die guten Bedingungen in den Brutgebieten, heißt es aus dem NABU-Kranichzentrum Groß Mohrdorf (Vorpommern-Rügen). Fast die Hälfte der insgesamt 188 erfassten Brutpaare habe in diesem Jahr mindestens einen Jungvogel großgezogen.



Jedes fünfte Brutpaar zieht den Experten zufolge sogar zwei Küken auf. Das sei in den Vorjahren in Mecklenburg-Vorpommern eher eine Seltenheit gewesen. Die positive Bilanz ist vor allem auf die guten Wasserstände in den Feuchtgebieten zurückzuführen, heißt es. Wenn genügend Wasser rund um die Nester vorhanden sei, könnten keine Feinde, wie etwa Füchse, an die noch flugunfähigen Jungvögel gelangen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen