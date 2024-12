Stand: 07.12.2024 06:00 Uhr Grimmen: Weihnachtskrippen aus aller Welt zu bestaunen

Unter dem Motto "Weihnachtskrippen im Wandel der Zeit“ zeigen Christel Paffenholz und Ingrid Wölfel einen Teil ihrer Krippensammlungen. Knapp 30 Ausstellungsstücke sind aktuell im Heimatmuseum der Stadt Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu sehen. Alleine die Familie von Christel Paffenholz besitzt eine einzigartige Sammlung an Krippen, die über 300 Exemplare umfasst. Die Krippen stammen von allen Kontinenten dieser Erde. Organisiert wird die Ausstellung vom Förderverein des Museums, der sich seit nun zwei Jahren aktiv und ehrenamtlich um das Heimatmuseum "Im Mühlentor" kümmert. Die kleine Krippenschau ist noch bis zum 6. Januar an den regulären Öffnungszeiten des Museums, immer sonntags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Vielfalt der Kulturen bis hin zum Kitsch seit fast 45 Jahren

Wie Christel Paffenholz sagt, begann die Sammelleidenschaft 1980 mit einem Mitbringsel von einer Reise nach Polen. "Im Museum sind unter anderem italienische Krippen, eine Bambus-Krippe, eine australische Krippe mit Koalabären und eine Krippe im Gurkenglas zu sehen", so die Grimmenerin. Ausgestellt ist aber auch eine Krippe aus den USA, die die "Drei Heiligen Könige" als DHL Boten abbildet und Jesus in der Krippe ein Handy in der Hand halten lässt. Die Präsentation der Krippen aus aller Welt hat in Grimmen eine lange Tradition. Früher waren sie zum Beispiel in der Marienkirche zu sehen.

