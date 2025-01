Stand: 17.01.2025 18:43 Uhr Grimmen: Mann sieht Kontostand und rastet in Bankfiliale aus

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) endete der Besuch eines Kunden in seiner Bankfiliale schließlich im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Donnerstag offenbar mit seinem Kontostand nicht zufrieden. Er wurde dann aggressiv gegenüber einem Bankmitarbeiter. Polizisten fanden bei dem 45-Jährigen ein Messer und haben ihn einem Notarzt übergeben. Der Mann kam ins Krankenhaus, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung, Hausfriedensbruch sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

