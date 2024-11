Stand: 01.11.2024 07:00 Uhr Grimmen: Neubauer-Grundschule ist Startchancen-Schule

Die Grundschule "Dr. Theodor Neubauer“ in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in das Bundesprogramm "Startchancen-Schule" aufgenommen worden. Damit wollen Bund und Land den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen unabhängig von der sozialen Herkunft machen. Im Mittelpunkt steht die Chancengleichheit für alle Kinder. In das Startchancen-Programm investiert der Bund in den kommenden zehn Jahren einen Milliardenbetrag. Deutschlandweit beteiligen sich daran 4000 allgemeinbildende und berufliche Schulen. Welche Fördermittel für die Projektarbeit an der Neubauer-Schule zur Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt. Für Schulleiterin Birgit Mietzner wäre es wichtig, die Lernumgebung zu verbessern, Ergotherapeuten und Logopäden in das Startchancen-Programm zu integrieren, spezielle und neue Unterrichtsmittel anzuschaffen und nicht zuletzt den Bedarf an Fachpersonal zu erhöhen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen