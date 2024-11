Stand: 09.11.2024 10:44 Uhr Grimmen: 350 Teilnehmer beim Landesorchester-Wettbewerb

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) treten am Sonnabend elf Orchester beim Landesorchesterwettbewerb an. Der Wettbewerb findet alle vier Jahre statt, die besten Orchester werden für den bundesweiten Wettbewerb im kommenden Jahr nominiert. In Grimmen fand auch schon der allererste Landeswettbewerb 1991 statt. Neben dem Leistungsvergleich der Orchester stehe besonders der Begegnungsgedanke im Mittelpunkt, heißt es vom Landesmusikrat, der die Veranstaltung organisiert. Der Wettbewerb wird mit einem Orchestertreffen kombiniert, damit Laienensembles die Möglichkeit bekommen, auch unabhängig von strengen Wettbewerbsregeln die eigene Leistung zu präsentieren sich von einer Fachjury beraten zu lassen. Die Jury besteht laut Landesmusikrat aus renommierten Orchesterleitern und Dozenten. Zwei weitere Orchester nehmen außerdem an der Landesbegegnung Jugend jazzt teil als Vorentscheid für die "Bundesbegegnung Jugend jazzt für Jazzorchester" im kommenden Jahr. Die Wertungsvorspiele im Kulturhaus "Treffpunkt Europas" und im Gymnasium sind öffentlich und können genauso wie das Abschlusskonzert am Abend im Kulturhaus kostenlos verfolgt werden. Der Wettbewerb wird durch das Kulturministerium und die NDR Kulturförderung unterstützt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen