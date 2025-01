Stand: 02.01.2025 17:35 Uhr Grimmen: 19-Jähriger erleidet durch Feuerwerksbatterie lebensbedrohliche Gesichtsverletzungen

Mittwochnacht gegen 00.15 Uhr explodierte in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine Feuerwerksbatterie, während ein 19-Jähriger sie entzündete. Dabei ist der junge Mann nach Angaben der Polizei lebensbedrohlich im Gesicht verletzt worden. Zudem erlitt er schwere Verbrennungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut ersten Zeugenangaben soll die gesamte 36-teilige Batterie sofort explodiert sein, ohne dass die Zündschnur abgebrannt sei. Der 19-Jährige habe keine Zeit gehabt, sich zu entfernen. Normalerweise ermöglicht diese Phase, dass man sich mehrere Meter weg begeben kann und damit einen sicheren Abstand zum Feuerwerk hat. Erste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass der junge Mann das zugelassene Feuerwerk gemäß der BAM Klasse II in einem deutschen Discounter erworben hat, heißt es von der Polizei weiter. Es könnte sich um einen technischen Defekt des Feuerwerks handeln. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

