Stand: 09.09.2024 12:48 Uhr Greifswalder Tanzverein feiert Erfolge bei den Open German Masters TAF

Erfolg für das Team "DiscoDance" vom Verein Ostseetanz Greifswald. Die Tänzerinnen sind am Sonnabend bei den TAF Open German Masters angetreten. Sie haben insgesamt elf Starts in den Gruppen-, Duo- und Solowettkämpfen absolviert. Dabei haben sie in verschiedenen Disziplinen, u.a. den Titel als Landesmeister Nord, einen Vize-Landesmeistertitel sowie mehrere Finalplätze gewonnen. Solotänzerin Anna Maria Müller (Rising Stars Solo Girl Junioren) hat sich gegen 20 Konkurrentinnen durchgesetzt und einen ersten Platz für den Greifswalder Verein geholt. In der Kategorie Duos Kinder Super Star ertanzten sich Luna-Marie Wolfram und Mara Sophie Schnuchel sowohl einen dritten (Nord/Nordostdeutsche Meisterschaft) als auch einen vierten Platz im Disco Dance. Das Team aus Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) war bei den Wettkämpfen mit insgesamt 20 Kindern- und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge angetreten. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Eltern, die sowohl den Fahrdienst als auch die Betreuung vor Ort übernommen haben.

