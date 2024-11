Stand: 20.11.2024 06:51 Uhr Greifswalder Tafel sucht Beifahrer oder Beifahrerinnen

Die Greifswalder Tafel (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht Beifahrer oder Beifahrerinnen für Transportfahrten. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden der Greifswalder Tafel, Walter Kienast, ist eine Fahrerlaubnis nicht unbedingt nötig. Es geht vor allem darum, die Stadtfahrten zu begleiten, um Lebensmittel abzuholen und zur Tafel zu bringen. Gesucht werden Menschen, die ein- oder zweimal die Woche von morgens an bis zur Mittagszeit mitfahren. Dabei könne, so Kienast, der Tag selbst gewählt werden. Interessenten können sich bei der Tafel in Greifswald melden. Der Verein versorgt mehr als 1 200 Bedürftige.

