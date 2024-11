Stand: 14.11.2024 19:00 Uhr Greifswalder Kulturfestival startet in die 27. Runde

Bis 25. November 2024 gibt es in Greifswald und auch in anderen Orten des Landkreises Vorpommern-Greifswald polnische Literatur, Musik und Kunst. Das Kulturfestival über das Nachbarland ist in die 27. Runde gestartet. In den kommenden zwei Wochen wird es darüber hinaus zahlreiche Vorträge zu polnischer Geschichte, Literatur und Kunst. Den Abschluss bildet eine Deutsch-Polnische Rede unter dem Motto "Grenze ohne Barrieren – Chancen und Potentiale guter Nachbarschaft". Das ganze Programm ist es auf der Internetseite des Kulturfestivals "Polenmarkt" zu sehen. Der NDR unterstützt das Festival.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.11.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald