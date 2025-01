Stand: 20.01.2025 18:00 Uhr Greifswalder HanseYacht gewinnt "Segel-OSCAR"

Der Yacht-Hersteller HanseYachts aus Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat bei der Messe boot in Düsseldorf den Preis "Europäische Yacht des Jahres 2025" in der Kategorie Fahrtenboote gewonnen. Für die Wahl in verschiedenen Kategorien kommen nur neu entwickelte Schiffe in Frage. Nach Angaben von HanseYachts besticht die Yacht der 36-Fuß-Klasse durch ein außergewöhnliches Volumen und die breite Palette der individuellen Anpassungsmöglichkeiten durch die Eigner. Getestet worden sind die Yachten auf der Kieler Förde und vor Palma de Mallorca. Die Auszeichnung gilt als weltweit bedeutendster Bootsbaupreis und wird von einer Jury aus zwölf führenden Zeitschriften in Europa verliehen. Das Greifswalder Unternehmen HanseYachts ist nach eigenen Angaben der zweitgrößte Serienhersteller von Segelbooten weltweit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald