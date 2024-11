Stand: 01.11.2024 10:44 Uhr Greifswalder FC vor schwieriger Aufgabe gegen Lok Leipzig

Auf den Greifswalder FC wartet an diesem Wochenende eine schwierige Aufgabe. Am Sonntag kommt der Tabellenführer der Regionalliga Nordost, Lok Leipzig, ins Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Leipziger sind in dieser Saison noch ungeschlagen, haben die wenigsten Gegentore, die zweitmeisten Tore geschossen und bereits mehr als doppelt so viele Punkte wie der GFC. Der steht mit 17 Punkten auf Platz zehn der Tabelle. Greifswalds neuer Trainer Markus Zschiesche konnte im letzten Spiel bei Altglienicke den ersten Punkt einsammeln und ist jetzt motiviert, im Topspiel zu Hause den ersten Dreier zu holen. Es gebe im Fußball immer wieder die etwas überraschenden Siege, heißt es in einer Mitteilung des Greifswalder FC. Deutlich besser läuft es beim Stralsunder HV in der dritten Handballliga. Der steht momentan auf Platz fünf und spielt am Sonnabend beim Tabellensechsten in Leipzig. Anpfiff ist um 16:30 Uhr, das Spiel kann per Livestream verfolgt werden.

