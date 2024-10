Stand: 21.10.2024 07:32 Uhr Greifswalder FC unterliegt gegen den FC Rot Weiß Erfurt mit 1:2

Der Fußballregionalligist Greifswalder FC hat sein Heimspiel am Sonntag im Volksstadion in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit 1:2 verloren. Die Mannschaft ging vor mehr als 1.800 Zuschauern schon in der fünften Minute früh in Führung. Die Gegner aus Erfurt drehten jedoch noch in der ersten Halbzeit das Spiel. Innerhalb von fünf Minuten fiel zunächst das Ausgleichstor in der 29. Minute und schliesslich der Führungstreffer in der 34. Spielminute. Das war letztlich auch der Endstand. Für den FC Rot Weiß Erfurt ging es damit in der Tabelle vier Ränge nach oben auf Platz 6. Der Greifswalder FC rutscht nach dem Debut von Trainer Markus Zschiesche auf den 10. Rang ab.

Plan von der Eroberung der Tabellenspitze stockt

Der neue Cheftrainer Markus Zschiesche gab am Sonntag sein Trainerdebut. Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt stand der 42-Jährige zum ersten Mal an der Seitenlinie der Vorpommern. Nach drei sieglosen Ligapartien in Folge unter Vorgänger Lars Fuchs sollte Zschiesche die Greifswalder am zwölften Spieltag wieder auf die oberen Tabellenplätze führen. Zschiesche bringt Regionalliga-Erfahrung mit, war unter anderem Trainer in Babelsberg und zuletzt in Würzburg. In der nächsten Partie muss der Greifswalder FC gegen Altglienicke ran. Anstoß ist am Sonnabend um 13 Uhr.

