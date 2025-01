Stand: 17.01.2025 17:14 Uhr Greifswalder FC freut sich auf Pokalgegner

Im Landespokal erwartet den Greifswalder FC (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein besonders schweres Spiel. Das ergab die Auslosung Donnerstagabend in Rostock-Warnemünde. Im Viertelfinale trifft der Regionalligist auf den FC Hansa Rostock. Greifswalds Trainer Markus Zschiesche hätte sich das Duell zwar erst im Finale gewünscht, trotzdem freut er sich auf die Aufgabe. Er wolle sein Team so gut es geht darauf vorbereiten. Das Viertelfinale ist für das vorletzte März-Wochenende angesetzt. Die Greifswalder haben aktuell mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Deswegen mussten die Vorpommern das für Sonnabend angesetzte Testspiel gegen Tasmania Berlin absagen. Ihr letztes Testspiel vor Ligastart steht kommenden Mittwoch beim VFB Lübeck an.

Stralsunder HV will den perfekten Rückrundenstart

Und die Handballer des Stralsunder HV (Landkreis Vorpommern-Rügen) wollen den zweiten Sieg im neuen Jahr einfahren. Sonnabend geht es auswärts zum Tabellennachbarn: die zweite Mannschaft der Füchse Berlin, die aktuell auf Platz fünf in der dritten Liga Nord-Ost steht. Die Stralsunder können mit einem Sieg Tabellenplatz vier festigen.

