Stand: 18.11.2024 13:46 Uhr Greifswald: Tanne für den Weihnachtsmarkt ist da

Gegen 8 Uhr haben Arbeiter in Klein Zastrow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) damit begonnen, die rund 30 Jahre alte Küstentanne zu fällen. Sie ist 16 Meter hoch und gleichmäßig gewachsen. Ihr Gewicht wird auf drei Tonnen geschätzt. Per Tieflader und Polizei-Escorte ging es dann zum Greifswalder Marktplatz. Dort hat die Berufsfeuerwehr bereits mit der Drehleiter gewartet und beim Aufstellen geholfen. Am Montag (25. November) werden traditionell Greifswalder Kindergarten-Kinder den Baum schmücken, ebenfalls mit Unterstützung der Feuerwehr. Der Aufbau des Weihnachtsmarktes beginnt laut Stadt am Donnerstag (21. November) und am 28. November wird er dann um 12 Uhr eröffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald