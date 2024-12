Stand: 03.12.2024 11:48 Uhr Greifswald: Randalierer legen Fahrradboxen am Bahnhof lahm

Am Bahnhof in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Unbekannte die Fahrradboxen beschädigt. Nach Angaben der Stadt wurden sämtliche Displays der elektronischen Anlage eingeschlagen. Dadurch konnten die Türen nicht mehr geöffnet werden. Nutzerinnen und Nutzer konnten also ihre Fahrräder am Montagmorgen weder in die gesicherten Abteile hineinstellen noch herausholen. Die stadteigene Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG) hat nun Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Noch am Montag hat ein GPG-Mitarbeiter den Vandalismusschaden notdürftig beheben können, sodass die Fahrradboxen wieder nutzbar sind.

