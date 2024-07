Stand: 13.07.2024 10:12 Uhr Greifswald: Radler nehmen Fahrrad-Boxen gut an

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind die Fahrradparkhäuser durchschnittlich bis zu 80 Prozent ausgelastet. Nach Angaben der Stadt hätten sich die beiden Stationen "Am Bahnhof" und "Klosterruine Eldena" inzwischen als zentrale Knotenpunkte für Radfahrer etabliert. Zusammen bieten sie Platz für insgesamt mehr als 160 Fahrräder. So können die Räder laut Stadt sicher und wettergeschützt in zum Teil separat verschließbaren Boxen abgestellt werden. Lademöglichkeiten für E-Bikes sind ebenfalls vorhanden. Die gute Auslastung zeige, dass nachhaltige Mobilität in Greifswald auf einem guten Weg sei, so die Stadt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald