Greifswald: Proteste vor Bürgerschaftssitzung

Rund 100 Menschen haben vor der Sitzung der Greifswalder Bürgerschaft am Mittwoch vor dem Rathaus protestiert. Denn die Mitglieder der Bürgerschaft sollen den Haushalt 2025/2026 beschließen. Und damit könnten einige Bereiche wie etwa Kultur, Jugendarbeit und Naturschutz von massiven Einsparungen betroffen sein. Wenn es nach dem Willen von CDU, AfD und der CDU-Abspaltung ginge, würde beispielsweise die Patenschaft für das Seenotrettungsschiff Sea-Eye wegfallen. Oder auch Zuschüsse für die Straze und das Klex um 50 Prozent und mehr gekürzt werden. Hintergrund ist, dass ein Haushaltsdefizit von rund 15 Millionen Euro aufgefangen werden muss. Kommt die Bürgerschaft am Mittwoch nicht zu einem Beschluss, soll am Donnerstag weiter beraten werden.

