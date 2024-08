Stand: 26.08.2024 18:01 Uhr Greifswald: Polizeibeamter außerhalb des Dienstes angegriffen

In Greifswald ist ein Polizeibeamter außerhalb seines Dienstes von fünf Männern angegriffen worden. Dabei sind er und auch sein 24 Jahre alter Begleiter schwer verletzt worden. Der 28 Jährige Polizeibeamte war privat am frühen Sonntagmorgen mit einem Begleiter in der Greifswalder Domstraße unterwegs. Dabei kam den beiden Männern eine Gruppe von fünf jungen Männern im Alter zwischen 17 und 29 Jahren entgegen. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll ein 29 Jahre alter Mann den Polizisten in Zivil wiedererkannt und ihn und seinen Begleiter daraufhin unvermittelt angegriffen haben. Als die beiden Angegriffenen zu Boden gingen, sollen auch die anderen vier Mitglieder der Gruppe auf die beiden eingetreten haben. Der Polizeibeamte und sein Begleiter wurden so schwer im Gesicht verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen die mutmaßlichen Täter, alle Deutsche, ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 26.08.2024 | 16:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald