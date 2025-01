Stand: 01.01.2025 10:02 Uhr Greifswald: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung eines Automaten

Am Neujahrsmorgen detonierte in Greifswald ein Zigarettenautomat. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen vier Uhr alarmiert. Nach Angaben der Polizei hatte er beobachtet, wie in der Prokofjewstraße drei dunkel gekleidete Männer in Richtung Dostojewskistraße flüchteten. Trümmer des völlig zerstörten Zigarettenautomaten lagen auf der Straße, einige Teile wurden bis in die dritte Etage eines angrenzendes Wohnhaus geschleudert. Die Teile blieben in der Hauswand stecken und mussten durch die Feuerwehr entfernt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Sie sucht nun weitere Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald