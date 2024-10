Stand: 21.10.2024 12:59 Uhr Greifswald: Modernste Reha-Klinik für Suchtkranke eröffnet

Das Evangelische Krankenhaus Bethanien der Johanna-Odebrecht-Stiftung hat in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine neue Fachklinik eröffnet. Dort können Patienten stationär und ambulant rehabilitiert werden, die an einer Sucht erkrankt sind. Nach Angaben der Stiftung bietet die Klinik modernste Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten für bis zu 200 Erwachsene pro Jahr. Die Klinik, die seit September in Betrieb ist, hat 40 modern ausgestattete Einzelzimmer, die teilweise auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Darüber hinaus stehen vier Gruppenräume, eine Lehrküche, ein Fitnessraum, eine Cafeteria, ein PC-Raum, ein Kreativraum und weitere spezialisierte Therapie- und Aufenthaltsräume zur Verfügung. Der Neubau der Fachklinik gelte deshalb derzeit als modernste Reha-Einrichtung für Suchtkrankheiten im Nordosten. Im Vergleich zum bisherigen Außenstandort in Gristow, der nicht mehr den Anforderungen entsprach, sind am neuen Standort die Plätze um zehn auf 40 aufgestockt worden. Der innerhalb von zwei Jahren fertiggestellte Neubau besitzt drei Stockwerke. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 8,1 Millionen Euro.

