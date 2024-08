Stand: 09.08.2024 07:22 Uhr Greifswald: Mann sticht mit Messer zu

Ein Streit eskalierte: In der Nacht zu Donnerstag hat ein 20 Jahre alter Mann einen 26-Jährigen in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Messer angegriffen und diesen am Brustkorb verletzt. Nach Angaben der Polizei hätten sich die beiden Männer zusammen mit zwei Frauen in der Wohnung des Tatverdächtigen in der Greifswalder Innenstadt aufgehalten und Alkohol getrunken. Dabei sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dann habe der 20 Jahre zum Messer gegriffen. Die zwei Frauen und das leicht verletzte Opfer verließen die Wohnung nach dem Angriff und verständigten die Polizei. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Wohnung wurde zur Spurensicherung und für eine anschließende Durchsuchung versiegelt. Die Rechtsmedizin untersuchte sowohl den Geschädigten als auch den Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

