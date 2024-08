Stand: 09.08.2024 16:43 Uhr Greifswald: Klage gegen geplantes Parkhaus

Voraussichtlich wird sich der Bau des Parkhauses am Nexö-Platz in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) weiterhin verzögern. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde inzwischen von Bürgern ein neues Verfahren am Oberverwaltungsgericht angestrengt. Diese Klage richtet sich gegen den Bebauungsplan. Zudem ist noch eine weitere Klage am Verwaltungsgericht anhängig und zwar gegen die Baugenehmigung für das geplante Parkhaus. Wann die Gerichte entscheiden werden und wie sich dadurch das Bauvorhaben verzögern wird, das ist derzeit völlig offen. Der Bau des Parkhauses am Nexö-Platz wird nach derzeitigen Schätzungen etwa acht Millionen Euro kosten. Die Planungen dafür begannen vor mehr zehn Jahren.

