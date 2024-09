Stand: 17.09.2024 10:42 Uhr Greifswald: Interkulturelle Wochen starten

Mit einem Kochkurs beginnen heute die bundesweiten Interkulturellen Wochen auch in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald): Eltern und Kinder lernen in der Kita "Inselkrabben" , wie authentische philippinische Frühlingsrollen „Lumpia“ zubereitet werden. Bis zum 19. Oktober bieten rund 50 Veranstaltungen die Möglichkeit, sich auszutauschen und die Vielfalt in der eigenen Nachbarschaft besser kennenzulernen. "Gerade in politisch rauen Zeiten müssen wir unser friedliches Miteinander und das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen mit Flucht- und Einwanderungsgeschichte stärken. Die Interkulturelle Woche lädt uns ein, uns auf das zu besinnen, was uns verbindet, statt auf das, was uns trennt", so Anna Gatzke, die Integrationsbeauftragte der Stadt.

Vielfältige Veranstaltungen bieten Gelegenheit zum Austausch

Zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus dem Netzwerk Migration haben ein buntes Programm vorbereitet. Es besteht aus Konzerten, Filmen, Vorträgen und Workshops. Außerdem laden sie zu Länderabenden und zum Sport ein. Die "Interkulturellen Wochen" sind als Veranstaltungsreihe in Greifswald über die Jahre gewachsen. Eröffnet werden die Interkulturellen Woche mit einem Interkulturellen Gottesdienst in der St. Jacobikirche am 22. September um 10:30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.09.2024 | 12:40 Uhr