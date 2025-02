Stand: 21.02.2025 18:00 Uhr Greifswald: Inklusiver Para Badminton-Spieltag

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) startet am Sonnabend der bundesweite Para Badminton-Spieltag. Das inklusive Sportevent soll jeden Badmintonspieler ansprechen, egal ob mit oder ohne Handicap, heißt es von der Veranstalterin Sonja Bade. Für fortgeschrittene Spieler ist es die Gelegenheit, sich in Turnieren zu beweisen. Daneben können aber auch Anfänger problemlos an den Wettkämpfen teilnehmen. Unterstützt wird der Tag durch namhafte Para-Athleten aus ganz Deutschland – darunter Paralympics-Teilnehmer Rick Hellmann. Für Menschen ohne Beinträchtigung besteht die Möglichkeit, einmal auszuprobieren, wie es ist, in einem Rollstuhl zu sitzen und Badminton zu spielen. Kurzentschlossene können sich in der Greifswalder Arndtsporthalle sogar noch spontan anmelden. Der bundesweite Spieltag im Para Badminton findet ertmals nach fünf Jahren Pause wieder statt.

