Greifswald: Besserer Schutz für Kinderzähne durch Farbtabletten?

Eine Forschungsgruppe der Universitätsmedizin Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will herausfinden, wie färbende Kautabletten die Zahnpflege von Schulkindern verbessern können. Dafür gibt der bundesweit arbeitende Verein für Zahnhygiene insgesamt 10.000 Euro, um die Forschungen an der Universitäts-Poliklinik für Kinderzahnheilkunde zu unterstützen. Die Wissenschaftler Rouwan Mohamed und Ramiar Karim untersuchen, ob es hilft, wenn Kinder einmal pro Woche die speziellen Tabletten kauen. Dabei zeigen farbige Stoffe an, wo die Kinder noch nicht richtig geputzt haben. So lernen sie, ihre Zähne besser zu reinigen. "Den Nutzen von Anfärbetabletten beim häuslichen Zähneputzen mit einen qualitativ hochwertigem Studiendesign zu untersuchen, war für uns ein sehr überzeugender und vielversprechender Ansatz, der die Mitglieder des Vereins für Zahnhygiene e.V. überzeugt hat", so der Geschäftsführer des Vereins Dr. Christian Rath. Der Verein für Zahnhygiene setzt sich seit mehr als 65 Jahren dafür ein, die Mundgesundheit in Deutschland kontinuierlich zu verbessern.

