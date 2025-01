Stand: 30.01.2025 06:24 Uhr Greifswald: Ballett-Benefiz-Gala bringt Erlös von 4.197,25 Euro

Bei der 22. Ballett-Benefiz-Gala im Kaisersaal der Stadthalle Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist nach Angaben des Theaters Vorpommern ein Erlös in Höhe von 4.197,25 Euro zusammengekommen. Das Geld geht in diesem Jahr an den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e.V., der dieses Geld in einen Kleinbus investieren möchte, um Kindern und Jugendlichen einmal Ausflüge in die Region zu ermöglichen, zum Beispiel Ferienreisen in ein Freizeitcamp. In den vergangenen Wochen sind von den Spenden und Eintrittsgeldern alle Produktionskosten, wie Gelder für Fahrtkosten, abgezogen worden. Nun konnten Ballettdirektor Ralf Dörnen und Dramaturgieassistentin Inga Haack den Spendenscheck an Mignon Schwenke, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Vorpommern-Greifswald übergeben.

Tanzen für den guten Zweck

Bei der Gala verzichten die eingeladenen Kompagnien auf Ihre Gage und präsentieren einen Querschnitt der aktuellen Tanzlandschaft. Im November 2024 traten unter anderem der TanzHarz, das Ballett des Theaters Kiel, die Tanzschule des Hamburg Ballett und das Ballett Vorpommern auf. Die Gäste verzichten auf ihre Gagen, ihre Übernachtungen und Verpflegungen übernehmen Hotels der Stadt. Ralf Dörnen, der Ballettchef des Theaters Vorpommern, moderiert traditionell die von ihm ins Leben gerufene Ballett-Benefiz-Gala.

