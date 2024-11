Stand: 20.11.2024 18:00 Uhr Greifswald: Arbeiten an der "Galerie der Romantik" kommen voran

In Greifswald wird derzeit an der "Galerie der Romantik" im Pommerschen Landesmuseum gearbeitet. Eine Kapelle, die zukünftig der Eingangsbereich für die Galerie sein soll, steht bereits. Dort sollen die Besucher zukünftig mit einem multimedialen Angebot über das Leben und Wirken von Caspar David Friedrich informiert werden. Auch die ehemalige Gemäldegalerie wird für das neue Ensemble umgebaut. Dort arbeiten derzeit Elektriker und verlegen unter anderem Datenkabel. Trockenbauer und Maler folgen dann. Bis alles fertig ist, ist noch viel zu tun, sagt Kai Kornow, Museologe am Pommerschen Landesmuseum. Er betreut den Bau und führt immer wieder Besuchergruppen über die Baustelle. Der Einbau der zahlreichen Medien in der Kapelle und der eigentlichen Galerie werde auch nochmal aufwendig werden. Er hoffe jedoch, dass die "Galerie der Romantik" im kommenden Jahr eröffnet werden kann.

