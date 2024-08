Stand: 13.08.2024 10:50 Uhr Greifswald: 28. Ausgabe des "Ukrainicum" eröffnet

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montagabend das 28. "Ukrainicum" eröffnet worden. Dabei handelt es sich um eine internationale Sommerschule der Ukrainistik an der Universität Greifswald gemeinsam mit dem Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg. Das Thema in diesem Jahr lautet: "Wunden des Krieges: Die Ukraine zwei Jahre nach der Invasion". Es geht darum, sich mit psychosozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Folgen des Krieges auseinanderzusetzen. In den Diskussionen soll es auch um Auswege aus der Sackgasse militärischer Auseinandersetzungen gehen. Es sind Seminare und Vorträge geplant, sowie ein umfangreiches Kulturprogramm. Außerdem gibt es ukrainische Sprachkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen und es werden Forschungsstipendien vergeben. Das "Ukrainicum" geht bis zum 24. August und steht allen Interessierten offen.

