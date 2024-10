Stand: 01.10.2024 07:29 Uhr Göhren auf Rügen: Olaf Neugebauer ist neuer Bürgermeister

Das Ostseebad Göhren (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat einen neuen Bürgermeister. Mit mehr als 60 Prozent der Stimmen wurde am Sonntag Olaf Neugebauer von der Wählergemeinschaft "Bürger für Göhren" gewählt. Der 62-jährige war in der vergangenen Wahlperiode bereits stellvertretender Bürgermeister. Mitbewerber Edwin Kopplin (Göhrener Wählergemeinschaft) kam auf knapp 40 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 58 Prozent. Ursprünglich sollte schon am 9. Juni gewählt werden. Zwei Wochen vor der Wahl starb jedoch Gemeindeoberhaupt Torsten Döring (parteilos) nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren. Er war seit 2019 Bürgermeister in Göhren und wollte erneut kandidieren.

