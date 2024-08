Stand: 20.08.2024 20:00 Uhr Gastro-Branche demonstriert in Zinnowitz

Mit einer Protestaktion an der Seebrücke in Zinnowitz hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten auf die schlechte Bezahlung von Beschäftigten in der Hotel- und Gastronomie-Branche aufmerksam gemacht. Hintergrund sind Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband). Bislang würden die Angebote des DEHOGA unzureichend sein. Die Vorstellungen für einen Tarifabschluss seien noch weit auseinander, so der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft NGG Jörg Dahms.

Beschäftigte laut Gewerkschaft unter Druck

Die Preis- und Mietsteigerungen der vergangenen Jahre würden viele Beschäftigte unter Druck setzen. Da es auf Usedom immer weniger bezahlbaren Wohnraum gebe, müssten Beschäftigte auf das Festland ziehen, so Dahms. Usedoms DEHOGA-Chef Krister Hennige kündigte für die kommende Verhandlungsrunde ein neues Angebot an. Auf Usedom zahle die Branche bereits mehr als anderswo. Nach Henniges Worten fordert der DEHOGA bereits seit Jahren von der Politik, mehr ins sozialverträgliche Bauen zu investieren. An der Protestaktion an der Seebrücke von Zinnowitz beteiligten sich nur sehr wenige Beschäftigte der Hotel- und Gastronomie-Branche.

