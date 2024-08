Stand: 08.08.2024 17:30 Uhr Fossilienfund weist erstmals Flugsaurier in Vorpommern nach

Der Fund stammt aus einer stillgelegten Tongrube in Klein Lehmhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Dort stieß ein Greifswalder Geologe beim Sammeln auf ein winziges Fragment eines länglichen, dünnen Knochens, der sich in der Mitte in zwei beinahe parallel zueinander verlaufende Äste aufspaltet. Das nur 27 mm lange Fragment wurde anschließend präpariert und wissenschaftlich aufbereitet. Mit Mikroskop und hochauflösendem Computertomographen wurde das neue Fossil untersucht und dokumentiert. Die Forscher gehen davon aus, dass es sich um den Überrest eines Flugsauriers handelt. Möglicherweise gelangte der Kadaver des Tieres auf die Meeresoberfläche und zerfiel, wobei sich seine Überreste auf dem Meeresboden ablagerten. Sollte es sich tatsächlich um den Rest eines Rhamphorhynchiden handeln, wäre es einer der ältesten Nachweise dieser Tiere weltweit und der erste Flugsaurier in Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 08.08.2024 | 17:30 Uhr