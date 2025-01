Stand: 17.01.2025 14:29 Uhr Flughafen Heringsdorf: Direktflüge an den Bodensee und in die Schweiz

Der Flughafen Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) startet mit einem erweiterten Angebot für Linienflüge in die kommende Saison. Der Airport setzt dabei auf sechs Ziele, darunter zwei internationale Destinationen. Erstmals wird es auch eine Direktverbindung zwischen Heringsdorf und Friedrichshafen (Baden-Württemberg) geben. Der Bodensee-Airport wird damit zum einzigen Flughafen im Süden Deutschlands, der eine direkte Verbindung in rund eineinhalb Stunden zur Ostseeinsel Usedom ermöglicht. In dieser Saison wird es auch wieder wieder eine Verbindung nach Zürich geben. Diese gab es zuletzt im Jahr 2019. "Nach einer Phase der Stabilisierung sehen wir jetzt eine deutliche Aufwärtsentwicklung," sagt Flughafengeschäftsführer Dirk Zabel.

Passagierzahlen um elf Prozent gestiegen

Mit den neuen Zielen und einer hohen Auslastung wolle man ein wichtiges Zeichen für die touristische Bedeutung des Flughafens Heringsdorf als Tor zur Sonneninsel Usedom setzen, so Zabel weiter. Alle vier Linienflugverbindungen im vergangenen Jahr, darunter die Strecken nach Frankfurt, Mannheim, Kassel und Luxemburg, seien gut ausgelastet gewesen, blickt der Geschäftsführer zurück. Besonders die Destination Luxemburg habe sich als erfolgreich erwiesen. Die Passagierzahlen am Flughafen Heringsdorf erhöhten sich im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 21.689. Auch bei den Flügen stieg die Zahl um 1,4 Prozent auf 4.474.

