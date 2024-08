Sendedatum: 02.08.2024 16:30 Uhr Flanieren wie zu Kaisers Zeiten: Kaisertage in Heringsdorf gestartet

Auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben die Heringsdorfer Kaisertage am Donnerstag begonnen. Vier Tage lang wird mit diesem Fest an die Geschichte der Kaiserbäder erinnert. Seit 25 Jahren verwandelt sich das Zentrum von Heringsdorf am ersten Augustwochenende in eine Kulisse für das frühe 20. Jahrhundert. Besucher sollen einen Einblick in die Kaiserzeit von Wilhelm dem Zweiten bekommen, die für die Ostseebäder prägend war. Über 100 Künstler sorgen mit ihrem Programm dafür, dass durch Musik, Schauspiel und Kostüme der Zeitgeist von damals verbreitet wird. Höhepunkte der Kaisertage sind der Festumzug und die Begrüßung des Kaiserpaares am Samstagabend. Das traditionelle Baden in historischen Kostümen in der Ostsee gibt es am Sonntag. Gäste können sich beim Kostümfundus hinter der Hauptbühne Kleidung aus der Kaiserzeit kostenfrei leihen.

