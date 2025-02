Stand: 12.02.2025 18:08 Uhr Fischkutter bei Usedom aus Seenot gerettet

Ein Fischkutter ist am Mittwoch auf dem Achterwasser bei Usedom in Seenot geraten. Bei eisigem Wind und Minusgraden haben die Seenotretter der Station Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) dem Fischer nach einem Maschinenschaden geholfen, so die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Sein etwa sieben Meter langer Kutter trieb manövrierunfähig auf dem Wasser. Eine Stunde nach dem Notruf nahmen die Seenotretter den Havaristen an die Leine und brachten den Kutter sicher zum Hafen in Neppermin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald