Stand: 05.09.2024 16:06 Uhr Feuer in Durcherow: Verdacht auf Brandstiftung

Nach dem Feuer in Schwerinsburg bei Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nach Angaben einer Sprecherin gebe es Hinweise darauf, dass der Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gelegt wurde. Bei dem Feuer am Mittwochnachmittag war ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Ducherow hatte eigenen Angaben zufolge einen Hund aus dem Gebäude gerettet. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Alle Mieter haben eine vorübergehende Unterkunft gefunden, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald