Ferienwohnung in Bansin abgebrannt

In Bansin auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstagabend eine Ferienwohnung durch ein Feuer zerstört worden. Die Mieter wollten den Bioethanolkamin der Ferienwohnung nachfüllen. Dabei kam es zu einer Stichflamme, da der Kamin beim Nachfüllen noch brannte. Danach gerieten Teile der Wohnung in Brand. Die freiwilligen Feuerwehren aus Heringsdorf und Ahlbeck konnten das Feuer löschen. Die Wohnung ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Die vier Mieter aus Hamburg im Alter von 27 bis 47 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt und wurden in einer anderen Ferienwohnung untergebracht. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

