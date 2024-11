Stand: 15.11.2024 13:27 Uhr Fehlalarm an Greifswalder Schule löst Polizeieinsatz aus

An der Greifswalder Caspar-David-Friedrich-Schule (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein Fehlalarm am Freitag einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Nach Angaben eines Sprechers wurde am Mittag versehentlich der Amokalarm ausgelöst. Noch bevor die Schulleitung den Irrtum der Polizei melden konnte, waren die Beamten schon vor Ort. Eine Überprüfung bestätigte den Fehlalarm. Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden, so der Sprecher der Greifswalder Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 15.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald