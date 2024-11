Stand: 21.11.2024 15:03 Uhr Erster Zukunftspreis in Stralsund vergeben

Unter dem Motto "Zukunft Stralsund - digital gemeinsam gestaltet" wurde am Donnerstag zum ersten Mal der Zukunftspreis der Hansestadt und Hochschule Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) vergeben. Die Preise in den Kategorien Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft sind jeweils mit 1000 Euro dotiert. Die Handballer vom Stralsunder HV konnten die Jury in der Kategorie Zivilgesellschaft überzeugen. Der Verein sammelt regelmäßig Spendengelder für soziale Projekte - beispielsweise für die Tafel oder für das Kinder- und Jugendhospiz. In der Kategorie Wirtschaft gewannen Angela Seibert und William Will mit einem Projekt zur 3D-Fertigung. Den Zukunftspreis im Bereich Wissenschaft konnte die Stralsunder "unseKinder gGmbH" mit ihren digitalen Bildungslösungen zur Bewältigung des Fachkräftemangels für sich entscheiden. Der Zukunftspreis soll auch im kommenden Jahr wieder vergeben werden und langfristig in der Stadt etabliert werden.

