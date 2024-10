Stand: 29.10.2024 07:23 Uhr Erste Wasserstoffbusse für den Landkreis Vorpommern-Rügen

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) präsentiert am Dienstag in Sassnitz den ersten von drei Wasserstoffbussen, die in Zukunft im Landkreis unterwegs sein sollen. Der Landkreis will damit nach eigenen Angaben einen weiteren Schritt zur Antriebswende machen. Die zwölf Meter langen Busse sollen unter realen Bedingungen im Linienverkehr getestet werden. Zunächst auf der Langstrecke zwischen Tribsees und Sanitz und auf kürzeren Routen rund um Grimmen und Stralsund. „Mit diesen Bussen wollen wir Rückschlüsse auf das Handling im Betrieb, die Werkstattanforderungen und die langfristigen Betriebskosten ziehen", erklärt VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl. Im Rahmen des HyPerformer-Projektes des Landkreises wird aktuell die Beschaffung weiterer Brennstoffzellen-Busse geprüft. Das Projekt verfolgt den Aufbau einer zentralen Wasserstofferzeugungs-, Verteil- und Verbraucherinfrastruktur mit Unterstützung von Bundesfördermitteln. Die Wasserstoffbusse können mit einem vollen Tank rund 400 Kilometer emissionsfrei fahren. Betankt werden die Fahrzeuge vorerst in Rostock-Laage. Künftig werden auch alternative Betankungskonzepte erprobt, um die notwendigen Rückkopplungen für den Realbetrieb zu erhalten, so eine Sprecherin der VVR. Das Unternehmen betreibt bereits fünf Elektrobusse auf der Insel Rügen. Insgesamt sind täglich bis zu 200 Busse auf 69 Linien unterwegs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 29.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen