Stand: 01.07.2024 12:09 Uhr Erneut Flüchtlinge an der Grenze in Pomellen aufgegriffen

Am ehemaligen Grenzübergang Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Bundespolizei ein Mietauto mit fünf Äthiopiern kontrolliert. Fahrer und Beifahrer hatten deutsche Reiseausweise und eine deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Zwei Äthiopier besaßen polnische Dokumente, die sie als Flüchtlinge auswiesen, einer war ohne Papiere unterwegs. Ein Mann wurde an die Ausländerbehörde Sachsen-Anhalt verwiesen. Die anderen drei müssen sich in der Erstaufnahmestelle in Stern-Bucholz melden. Der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 01.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte