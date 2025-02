Stand: 27.02.2025 17:10 Uhr Engagement mit Herz und Schere in Stralsund

Im Nachbarschaftszentrum Auferstehungskirche im Stralsunder Stadtteil Grünhufe (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben die Barber Angels Mecklenburg-Vorpommern bedürftigen Menschen kostenlose Haarschnitte geschenkt. Die ehrenamtlichen Frisöre sorgten in nur drei Stunden für insgesamt 60 neue Haarschnitte, teilte das Kreisdiakonische Werk Stralsund mit. Die Menschen stammen aus dem Obdachlosenheim, sind Besucher der Tafel oder Kinder und Jugendliche. Die Haarschnitte konnten nur über Gutscheine eingelöst werden. Die wurden zuvor von unterschiedlichen Organisationen verteilt. Neben einem frischen Haarschnitt gab es von den Frisören ein offenes Ohr und ein herzliches Gespräch. Zudem hatten ehrenamtlich Engagierte vom Café Aufwärts der Luther-Auferstehungs-Kirchengemeinde und des Nachbarschaftszentrums Kuchen gebacken. Die Barber Angels sind erkennbar an ihrer markanten Lederkluft mit Engelsflügeln erkennbar. Sie engagieren sich deutschlandweit für Menschen am Rande der Gesellschaft. Im Sommer soll es in Stralsund einen weiteren Termin für einen kostenlosen Haarschnitt geben.

