Ehmkendorf: Nach Wolfsangriff auf Schafe - Hütehunde vermisst

Vier Wölfe haben am 6. Januar die Schafherde von André Brandt in Ehmkendorf (Landkreis Rostock) angegriffen. Wie der Schäfer dem NDR berichtet, haben seine beiden Hütehunde den Übergriff abgewehrt und die Verfolgung aufgenommen. Anders als bei früheren Angriffen durch Wölfe seien die gut ausgebildeten Pyrenäenberghunde aber nicht wieder zurückgekehrt. Auch die Suche mit 100 Freiwilligen am Wochenende habe nichts gebracht. Auch Spürhunde seien dabei gewesen, erzählt Brandt, der inzwischen einen Finderlohn von 1.000 Euro ausgesetzt hat. "Am Montag sollen die Tiere nun bei Eixen (Landkreis Vorpommern-Rügen), etwa 20 Kilometer entfernt, gesichtet worden sein. Das ist der erste konkrete Anhaltspunkt und falls jemand die auffälligen großen weißen Hunde sieht, dann unbedingt melden", bittet der Schäfer. Dabei sei es ihm egal, ob der Hinweis bei der Polizei oder direkt bei ihm eingeht. Er fürchtet inzwischen, dass die Hunde auch gestohlen worden sein könnten.

