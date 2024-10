Stand: 24.10.2024 19:30 Uhr Stralsund: Gestohlenes E-Bike mit GPS-Sender in Leipzig geortet

Am Mittwoch hat ein 28-Jähriger in der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sein E-Bike als gestohlen gemeldet. Wert: 3.400 Euro. Doch der junge Mann war laut Polizei clever und hatte vorsorglich einen GPS-Sender in seinem Elektrofahrrad versteckt. Dieser führte auf eine Spur ins rund 500 Kilometer entfernte Leipzig. So konnten die Polizisten an der Ostsee ihre sächsischen Kollegen informieren. Die verfolgten die Spur des GPS-Trackers und stellten schließlich einen 36 Jahre alten Deutschen. Daraufhin klickten die Handschellen. Nicht aber wegen des Verdachts des Diebstahls des teuren Zweirads, sondern weil gegen Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Er wurde direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der bestohlene Stralsunder kann sein Rad laut Polizei nun in Leipzig abholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.10.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen