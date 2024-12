Stand: 23.12.2024 11:44 Uhr "Du bist nicht allein": Vorpommern-Rügen veröffentlicht Anlaufstellen

Besonders für Menschen, die allein leben, krank oder einsam sind, können die Weihnachtsfeiertage zu einer psychischen Belastung werden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat deshalb gemeinsam mit verschiedenen Partnern der Psychosozialen Versorgung und der Psychiatriekoordinatorin des Landkreises eine Übersicht mit Angeboten und Anlaufstellen zusammengestellt. Sie gelten zwischen Weihnachten und Neujahr für die Regionen der Insel Rügen, Nordvorpommern und Stralsund. Der Slogan lautet "Du bist nicht allein."

Regionale als auch bundesweite Anlaufstellen

In der Übersicht sind sowohl regionale Angebote und Anlaufstellen zu finden, als auch bundesweite Telefon- und Krisendienste. So hat beispielsweise an Heiligabend von 18 bis 22 Uhr hat das Nachbarschaftszentrum Grünhufe in Stralsund geöffnet. Die Kontakt- und Begegnungsstätte in Barth ist vom 27. bis 29. Dezember von 9.30 Uhr bis 13 Uhr ebenfalls offen. Über die Feiertage telefonisch erreichbar sind unter anderem der Sozialpsychiatrische Dienst Grimmen, Barth und Ribnitz-Damgarten. Die komplette Liste mit Angeboten ist auf der Internetseite des Landkreises zu finden auf www.lk-vr.de zu finden.

