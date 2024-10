Stand: 25.10.2024 19:30 Uhr Die nächste Dorfgeschichte kommt aus Sellin

Am Sonnabend fährt NDR-Reporterin Rebekka Bahr nach Rügen, um Menschen im Seebad Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu treffen. Die Dorfgeschichte zu Sellin läuft dann kommenden Montag im Nordmagazin. Ein Großteil der ungefähr 1,6 Millionen Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns lebt in den kleineren Städten - oder in den vielen Dörfern des Landes. Genau diese Orte besuchen wir Woche für Woche, um die Besonderheiten und Geheimnisse der jeweiligen Geschichte herauszufinden. Trotz Streik im NDR soll die Dorfgeschichte kommende Woche nicht ausfallen.

