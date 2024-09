Stand: 15.09.2024 16:00 Uhr Deutschlands "beste Camper" kommen aus Kramerhof

Steffen und Cathy Weiss aus Kramerhof (Landkreis Vorpommern-Rügen) bei Stralsund sind die bundesweit "besten Camper des Jahres". Erst im vergangen Jahr haben sie von dem ADAC Wettbewerb erfahren und sich beworben. Beim regionalen Vorentscheid in Rostock im Juli mussten sie mit ihrem Fahrzeug einen Parcours absolvieren sowie Quizfragen beantworten. Bei einem Fahrsicherheitstraining haben sie gelernt, wie ihr Campingmobil in bestimmten Gefahrensituationen reagiert. Sie belegten den 1. Platz und konnten sich auch beim Bundesfinale in Düsseldorf bei einer Caravan-Messe durchsetzen. Der Sieg bringt ihnen nun einen Reise nach Kanada im Wert von 8.000 Euro, die sie im kommenden Jahr mit ihrer kleinen Tochter antreten wollen.

