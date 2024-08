Stand: 16.08.2024 09:17 Uhr Darmbakterien im Trinkwasser im Raum Bandelin nachgewiesen

Bei einer Kontrolle des Trinkwassers durch die Stadtwerke Greifswald wurden am Donnerstag in der Druckstation Bandelin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Darmbakterien festgestellt. Neben Bandelin seien auch Kammin, Kuntzow, Schmoldow, Stresow, Stresow-Siedlung von der Verunreinigung betroffen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Laut Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern Greifswald solle das Trinkwasser in den betroffenen Bereichen vor Verwendung abgekocht werden. Die Bakterien können im schlimmsten Fall Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Darüber hinaus gebe es keine Gefährdungen der Gesundheit, so eine Sprecherin des Kreises.

