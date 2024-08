Stand: 03.08.2024 10:46 Uhr Rostock: Abwasserrohre in der Warnow werden repariert

Die Nordwasser GmbH will an den Abwasserleitungen zwischen dem Pumpwerk Dierkow und der Kläranlage Rostock Reparaturarbeiten durchführen. Das sei notwendig, um die unter der Warnow verlegten Rohre reinigen und prüfen zu können. Zunächst sollen von Mitte August an neue Rohrteile und Absperrarmaturen eingebaut werden, sagte eine Sprecherin von Nordwasser. Der Bau und die Wartung von solchen sogenannten Dükerleitungen für Abwasser, die durch einen Fluss geführt werden, seien mit einem besonders hohen Aufwand verbunden. Dabei gehe es nicht zuletzt auch um den Schutz des Gewässers vor Schadstoffen.

Die vier Leitungen aus Stahl wurden 1984 in der Warnow versenkt, auf einer Länge von 800 Metern und in knapp neun Metern Tiefe. Aktuell wird laut Nordwasser nur eine dieser Leitungen genutzt. Die ersten Reparaturarbeiten sollen Mitte Oktober abgeschlossen sein. Danach könne die technische Inspektion der 60 Zentimeter dicken Rohre erfolgen. Einschränkungen im Schiffsverkehr oder bei der Abwasserentsorgung werde es nicht geben, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock