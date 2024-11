Stand: 25.11.2024 10:51 Uhr DRK und Grundschule Heringsdorf: Patenschaft zwischen Jung und Alt

In einem Pilotprojekt sollen auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) generationenübergreifend Erfahrungen ausgetauscht werden. Das Deutsche Rote Kreuz übernimmt dafür die Patenschaft für eine zweite Klasse der Heringsdorfer Grundschule. Partner ist der Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald e.V., konkret das altersgerechte Wohnprojekt "Haus am Krebssee". Für Olaf Kiesow, den Leiter des altersgerechten Wohnens im Kreisverband, ist das Neuland. "Die Kinder sammeln neue Erfahrungen und können über den Tellerrand schauen. Für die Senioren bedeutet die Patenschaft viel Freude, denn der Besuch von Kindern berührt sie sehr. Da steigen vielen die Tränen in die Augen. Gerade in den aktuellen Zeiten setzen wir auf das Miteinander und schaffen hier eine wertvolle Verbindung“, so Kiesow. Zum Auftakt gibt es für die Patenklasse erstmal eine Einführung in das Projekt durch DRK Mitarbeiter.

