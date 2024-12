Stand: 07.12.2024 16:16 Uhr Claudia Müller zur Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis 15 gewählt

Zur Bundestagswahl im kommenden Februar haben Bündnis 90/ Die Grünen ihre Direktkandidatin für den Wahlkreis 15 gewählt. Von den 24 stimmberechtigten Mitgliedern votierten in Stralsund (Kreis Vorpommern-Rügen) 22 für Claudia Müller. Bereits im Oktober war die 43-Jährige auf einem Landesparteitag zur Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Müller will sich unter anderem für Klimaschutz und eine starke Wirtschaft einsetzen, insbesondere für die maritime. Nach dem Scheitern der Ampel und dem damit verbundenen Aus der Kindergrundsicherung will sie im Bundestag weiter für das Projekt kämpfen. In Mecklenburg-Vorpommern lebe jedes vierte Kind in Armut oder sei davon bedroht, sagte eine Sprecherin der Grünen dem NDR. Claudia Müller sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag. Anfang Januar 2023 wurde sie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Mit der Wahl von Müller zur Direktkandidatin starteten die Grünen auch ihren Bundestagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern.

